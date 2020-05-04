Коронавирус. Минздрав опубликовал статистику за 4 мая
Новости Беларуси. На 4 мая в Беларуси выздоровели 3 259 пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства,
зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на коронавирус.
Это составляет 8,2 % от числа проведенных тестов. Всего было сделано 211 369 тестов.
Умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в Минздраве, это можно назвать «плавным уходом с плато», что позволяет системе здравоохранения провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с коронавирусом и пневмониями.
Всего в Беларуси по состоянию на 4 мая выздоровели и выписаны 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Положительный тест выявлен у 17 489 человек. Это 8,2 % от общего числа проведенных тестов. Всего по стране их выполнено более 200 тысяч. С начала пандемии умерли 103 пациента, у которых был ряд хронических заболеваний и коронавирусная инфекция.