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Коронавирус. Минздрав опубликовал статистику за 4 мая

04.05.2020 - 11:55

Новости Беларуси. На 4 мая в Беларуси выздоровели 3 259 пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.    

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства,

зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на коронавирус.

Это составляет 8,2 % от числа проведенных тестов. Всего было сделано 211 369 тестов.    

Умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.    

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Минздрав рассказал о нынешней ситуации с коронавирусом и пневмониями в Витебске

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Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Минздраве, это можно назвать «плавным уходом с плато», что позволяет системе здравоохранения провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с коронавирусом и пневмониями.

Всего в Беларуси по состоянию на 4 мая выздоровели и выписаны 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Положительный тест выявлен у 17 489 человек. Это 8,2 % от общего числа проведенных тестов. Всего по стране их выполнено более 200 тысяч. С начала пандемии умерли 103 пациента, у которых был ряд хронических заболеваний и коронавирусная инфекция.