Коронавирус в Беларуси. Что известно на 13 апреля
Новости Беларуси. В Беларуси на 13 апреля проведено почти 68 тысяч тестов на COVID-19.
Как сообщает Министерство здравоохранения, 17 лабораторий задействовано для проведения тестирования.
Зарегистрированы 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции.
У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.
Выписаны 203 человека после прохождения лечения.
Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Минздрав о ситуации с коронавирусом в Беларуси (читать далее).
Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе
Новости Беларуси. По статистике летальные случаи в условиях коронавируса есть во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но здесь важный и принципиальный момент: умирают не от самого вируса, а чаще всего от «букета» хронических заболеваний, для которых COVID-19 может стать так называемым триггером, то есть спровоцировать осложнения уже имеющихся болезней.
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Как правило, рискуют пациенты с давними проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вредными привычками, ожирением.
Раиса Чечко, заместитель главного врача 2-й городской клинической больницы Минска:
Сегодня умирают от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем от COVID-19. Факторы риска – артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, курение. У пациентов с этими факторами риска вероятность иметь неблагоприятный исход значительно выше, чем у здоровых пациентов.