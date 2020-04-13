Коронавирус в Беларуси. Что известно на 13 апреля

Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе

Новости Беларуси. По статистике летальные случаи в условиях коронавируса есть во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но здесь важный и принципиальный момент: умирают не от самого вируса, а чаще всего от «букета» хронических заболеваний, для которых COVID-19 может стать так называемым триггером, то есть спровоцировать осложнения уже имеющихся болезней.

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Как правило, рискуют пациенты с давними проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вредными привычками, ожирением.

Раиса Чечко, заместитель главного врача 2-й городской клинической больницы Минска:

Сегодня умирают от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем от COVID-19. Факторы риска – артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, курение. У пациентов с этими факторами риска вероятность иметь неблагоприятный исход значительно выше, чем у здоровых пациентов.