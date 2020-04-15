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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 15 апреля

15.04.2020 - 14:30

Новости Беларуси. На момент 15 апреля в Беларуси проведено 76198 тестов на коронавирус. 

Как сообщает Минздрав, для тестирования задействованы 24 лаборатории. Они открыты в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в частных медцентрах. 

В настоящий момент COVID-19 зарегистрирован у 3728 пациентов, 68 из них нужна поддержка аппарата ИВЛ. Умерли 36 человек, у которых ряд хронических заболеваний был отягощён коронавирусом. 

Накануне заместитель министра здравоохранения Беларуси рассказала, что в течение последних нескольких дней ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев заражения.

«Мы ожидаем, что ещё такая у нас ситуация продлится около двух-трёх недель» (здесь подробнее). 

Люди в материале: Елена Богдан
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Наталья Цилинская: «В наших силах максимально следовать советам врачей и вдвойне любить, и оберегать друг друга»

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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Дорогие друзья, сейчас очень непростая обстановка в мире. Но в наших силах максимально следовать советам врачей и вдвойне любить и оберегать друг друга.  

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