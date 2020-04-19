Коронавирус в Беларуси. Что известно на 19 апреля
Новости Беларуси. По состоянию на 19 апреля в Беларуси проведено 98 231 тестов на коронавирус.
Как сообщает Минздрав, на стационарном лечении в больницах находится 3538 человек. 494 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели и выписаны.
У 86 человек заболевание протекает тяжело, им требуется особое внимание специалистов. Умерли 47 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.
Ранее белорусские медики призвали провести большие выходные дома (подробнее здесь).
Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать
Новости Беларуси. На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия представителей власти всех уровней – от местных сельсоветов до исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И безусловно, всех учреждений здравоохранения.
«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»
В случае проявления симптомов не ждите, обращайтесь за помощью как можно раньше. Это значительно облегчит работу нашим медикам.
Олег Коляда, врач-терапевт 3-й городской клинической больницы Минска:
30 лет я работаю врачом. В этой больнице родился мой сын, ему 16 лет. Наступает великий православный праздник. Мой сын и моя мама, которой 76 лет, останутся дома. А мы будем работать. Поверьте, все будет хорошо.