Коронавирус в Беларуси. Что известно на 20 июня
Новости Беларуси. К 20 июня в Беларуси завершили лечение и выписаны из медицинских учреждений 36 749 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.
По данным Минздрава, опубликованным в Telegram-канале, в республике коронавирус обнаружен у 57 936 человек. На территории Беларуси скончались 343 пациента с хроническими заболеваниями, которые отягощались COVID-19.
Всего в Беларуси проведено 842 173 теста на коронавирусную инфекцию.
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36 749 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 20 июня
Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выздоровели и выписаны 36 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего он был поставлен 57 936 раз.
На данный момент в стране проведено свыше 842 тестов на COVID-19.
За весь период распространения вируса на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.