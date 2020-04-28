Коронавирус в Беларуси. Что известно на 28 апреля?
Новости Беларуси. По состоянию на 28 апреля в Беларуси было проведено 161 028 тестов на коронавирус.
Как сообщает Минздрав, зарегистрированы 12 208 человек, у которых проверка на COVID-19 показала положительный результат. Инфекция обнаружена у 7,5% людей из всех протестированных.
К настоящему моменту выздоровели и выписаны из медучреждений 1 993 пациента. Умерли 79 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам
Новости Франции. Реконструкцию Нотр-Дам прекратили из-за пандемии коронавируса полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 апреля на место вернулась команда реставраторов и архитекторов. Специалисты составят план работы, а также подготовят площадку для прибытия строителей.
На следующей неделе на работу вернутся около 50 рабочих. Им предстоит снести строительные леса весом 500 тонн.
Премьер Новой Зеландии: массовое распространение коронавируса в стране удалось предотвратить
К слову, несмотря на вынужденный перерыв в связи с коронавирусом, восстановление знаменитого собора по-прежнему планируется завершить к 2024 году.