Коронавирус в Беларуси. Что известно на 28 апреля?

Новости Беларуси. По состоянию на 28 апреля в Беларуси было проведено 161 028 тестов на коронавирус.

Как сообщает Минздрав, зарегистрированы 12 208 человек, у которых проверка на COVID-19 показала положительный результат. Инфекция обнаружена у 7,5% людей из всех протестированных.

К настоящему моменту выздоровели и выписаны из медучреждений 1 993 пациента. Умерли 79 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.