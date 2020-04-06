Коронавирус в Беларуси. Что известно на 6 апреля
Новости Беларуси. Более 40 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси по состоянию на 6 апреля.
По информации Министерства здравоохранения, для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
634 человека находятся на стационарном лечении. Основная часть – лица первого контакта. Их выявили в ходе эпидрасследований, и на момент тестирования пациенты находились в стационарах.
У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
Выздоровели после лечения 53 человека.
Всего за последние двое суток из медучреждений выписали 355 пациентов, которые находились на различных формах контроля и лечении.
Зарегистрированы 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Беларуси. Хроника за неделю: что известно (читать далее).
Мошенники активизировались и пытаются наживиться на коронавирусе
Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке, как вирусы, множатся киберпреступники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ.
В МВД нашей страны уже говорят об аферистах, использующих в своих схемах информацию о COVID.
Преступники просят перечислить деньги либо на чьё-то спасение, либо обещают пополнить ваш счёт. В любом случае – главное никому и никогда не сообщать персональные данные банковской карты.
Внимательно нужно относиться и к электронным посланиям, которые навязывают покупку медицинских товаров.