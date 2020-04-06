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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 6 апреля

06.04.2020 - 11:21

Новости Беларуси. Более 40 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси по состоянию на 6 апреля.  

По информации Министерства здравоохранения, для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.  

634 человека находятся на стационарном лечении. Основная часть – лица первого контакта. Их выявили в ходе эпидрасследований, и на момент тестирования пациенты находились в стационарах.  

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.  

Выздоровели после лечения 53 человека.  

Всего за последние двое суток из медучреждений выписали 355 пациентов, которые находились на различных формах контроля и лечении.  

Зарегистрированы 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.  

Коронавирус в Беларуси. Хроника за неделю: что известно (читать далее).  

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Мошенники активизировались и пытаются наживиться на коронавирусе

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Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке, как вирусы, множатся киберпреступники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ.  

В МВД нашей страны уже говорят об аферистах, использующих в своих схемах информацию о COVID.

Преступники просят перечислить деньги либо на чьё-то спасение, либо обещают пополнить ваш счёт. В любом случае – главное никому и никогда не сообщать персональные данные банковской карты.  

Внимательно нужно относиться и к электронным посланиям, которые навязывают покупку медицинских товаров.