Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику за 5 мая
Новости Беларуси. На 5 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 3 771 пациент. У них ранее был подтвержден диагноз коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.
Всего было сделано 211 369 тестов.
Скончались 107 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария – здесь подробнее.
Президент Беларуси: «Пандемия – это большая политика уже сейчас. То ли ещё будет после того, когда она закончится»
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.
Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:
Александр Григорьевич, я хотел бы вернуться к вопросу парада. Может, вы раскроете пару задумок? Ведь идеологический, патриотический момент не только для нас, но и для тех союзников, которые воевали с нами в Великую Отечественную, Вторую мировую. Фурор же произвели американцы в прошлые годы, когда выступали у нас, китайцы, россияне. В этом году, как думаете, кто-то не испугается приехать и поучаствовать в нашем параде?
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот, кто не испугается, не приедет, я думаю так (мы сейчас над этим работаем), не приедет, потому что надо сохранить лицо, потому что все же ввели карантин, комендантский час и так далее. И тут – бах – в Беларусь поехали. Поэтому нюанс есть.
Кому-то не в нос то, что мы проводим парад – ну как мы там к ним поедем? Хотя я над этим вопросом думал и сегодня утром. Знаете, может, где-то и говорил: правильно было бы собраться в Минске.
Пандемия – это большая политика уже сейчас. А то ли еще будет после того, когда она закончится. Поэтому парад мы проведем, как бы не было сложно.