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Коронавирус в Беларуси. В Минздраве сообщили, что известно на 16 июня

16.06.2020 - 14:54

Новости Беларуси. На 16 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения 31 273 пациента. Ранее у них был подтверждён COVID-19.

Согласно данным Минздрава, в республике выявлены 55 369 человек с коронавирусом. На территории Беларуси скончались 318 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусной инфекцией.

Всего в стране сделано 760 549 тестов.

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Елена Зеленская госпитализирована с двусторонней пневмонией

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Новости Украины. Супруга Владимира Зеленского находится в больнице с двусторонней пневмонией.

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины, Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести».

У пациентки дыхательная недостаточность, однако в настоящее время жена президента Украины не нуждается в дотации кислорода. Елена находится в стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что у супруги Владимира Зеленского был обнаружен коронавирус.

Елена была изолирована от семьи, чтобы не подвергать их опасности – подробнее здесь.