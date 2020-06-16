Коронавирус в Беларуси. В Минздраве сообщили, что известно на 16 июня

Новости Беларуси. На 16 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения 31 273 пациента. Ранее у них был подтверждён COVID-19.

Согласно данным Минздрава, в республике выявлены 55 369 человек с коронавирусом. На территории Беларуси скончались 318 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусной инфекцией.

Всего в стране сделано 760 549 тестов.