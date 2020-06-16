Коронавирус в Беларуси. В Минздраве сообщили, что известно на 16 июня
Новости Беларуси. На 16 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения 31 273 пациента. Ранее у них был подтверждён COVID-19.
Согласно данным Минздрава, в республике выявлены 55 369 человек с коронавирусом. На территории Беларуси скончались 318 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусной инфекцией.
Всего в стране сделано 760 549 тестов.
«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом, – читайте здесь.
Елена Зеленская госпитализирована с двусторонней пневмонией
Новости Украины. Супруга Владимира Зеленского находится в больнице с двусторонней пневмонией.
Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины, Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести».
У пациентки дыхательная недостаточность, однако в настоящее время жена президента Украины не нуждается в дотации кислорода. Елена находится в стабильном состоянии.
Ранее стало известно, что у супруги Владимира Зеленского был обнаружен коронавирус.
Елена была изолирована от семьи, чтобы не подвергать их опасности – подробнее здесь.