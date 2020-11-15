Космонавт Олег Новицкий: «В третий полёт, когда он состоится, я буду с собой тоже брать белорусский флаг»
Новости Беларуси. Стало известно, что наш соотечественник – космонавт Олег Новицкий – в третий раз отправится на МКС. Старт намечен на апрель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Олег будет командиром экипажа, программа исследований предусматривает два выхода в открытый космос. Пока же астронавты проходят подготовку в США.
Традиционно наш телеканал следит за космическими успехами Олега Новицкого, и мы задали ему несколько вопросов.
Евгений Поболовец, СТВ:
Олег Викторович, прежде всего расскажите о программе полета.
Будем выполнять подготовку к двум выходам в открытый космос
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Программа подготовки у нас будет, я считаю, довольно интересная. Помимо, скажем так, стандартных долговременных экспериментов, мы будем выполнять подготовку, во-первых, к двум выходам в открытый космос. К нам должен прилететь наш новый модуль. Мы несказанно этому рады, потому что это значительно расширяет возможность российского сегмента как в плане проведения экспериментов, так и в плане обеспечения жизнедеятельности космонавтов. Ну и, конечно, будем надеяться, что появятся какие-то новые эксперименты, может быть, получится с ними поработать на орбите. В целом, программа будет очень интересная.
Евгений Поболовец:
На орбиту вы традиционно берете с собой белорусский флаг, в этот раз тоже планируете? И в свете последних событий, не изменятся ли его цвета?
«У нас что, так много флагов государственных? Государственный флаг всегда один»
Олег Новицкий:
Да, в третий полет, когда он состоится, я буду с собой тоже брать белорусский флаг. Когда меня спрашивают: «Какой?», у меня даже не возникает мыслей, чтобы как-то ответить. У нас что, так много флагов государственных? Государственный флаг всегда один, это наш белорусский флаг, с белорусским орнаментом, красно-зеленый. И менять его, я считаю, это просто некрасиво – это огромная история, это история страны, история родной земли. Поэтому я буду только рад.
Космонавт Олег Новицкий высказался об автопробегах «За Беларусь»
Евгений Поболовец:
Знаем, вы любите гостить в Беларуси, дома, в Червене. В этом году удалось побывать до всей этой истории с COVID-19? И вообще, сейчас, если выпадет такая возможность, не страшно ли будет приехать?
Олег Новицкий:
Я точно не знаю, закрыты границы или нет. Но, к сожалению, пока действительно приехать не могу. Я очень хочу побывать дома. Последний раз я был там в марте на дне рождения мамы. Домой, конечно, очень сильно тянет, я бы приехал уже, наверное, не один раз, но, к сожалению, идет процесс подготовки.
Не боюсь ли я приезжать в Беларусь? Мне там бояться некого
Ничего страшного нет, что мы иногда сидим на карантине, после наших командировок на самоизоляции сидели. Нормальный человек всегда найдет себе достойное занятие, которое связано или с семьей, или с работой, с домом. Главное – не бездельничать, составить себе планы и работать.
Не боюсь ли я приезжать в Беларусь? Я думаю, это вопрос, скорее, не про COVID-19, а вот про эти неспокойные события. И я хочу сказать так: мне там бояться некого. У нас, во-первых, очень крепкая и одинаково мыслящая семья; во-вторых, у меня очень много друзей, которые думают точно так же, как и я. И, знаете, ехать на родную землю чего-то бояться – я этого даже не представляю.
Евгений Поболовец:
Это был Олег Новицкий – белорус по рождению, который совершит через полгода свой третий полет в космос.
О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий
Новости Беларуси. Олег Новицкий может вновь отправиться в космос уже осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О подготовке к своей третьей космической одиссее космонавт рассказал в интервью нашему телеканалу. Так, на май запланирована очередная командировка в NASA. Влияет ли коронавирус на космические планы? Когда на орбите побывают туристы? Считать Маска фриком или гением, и какое напоминание о родине возьмет наш земляк на борт МКС?
О космическом и земном с Олегом Новицким поговорила Яна Шипко.
Основной повод для приезда в Беларусь – это, конечно, юбилей мамы
Яна Шипко, корреспондент:
Олег, здравствуйте. Здорово видеть вас снова в Беларуси. Что на этот раз поводом для приезда послужило?
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Основной повод для приезда – это, конечно, юбилей мамы. Ей исполнилось сегодня 70 лет. Поэтому отпуск я планировал задолго до сегодняшней даты.
Как космонавтов защищают от коронавируса
Яна Шипко:
Путешествия не отменяете, как многие сейчас в мире?
Олег Новицкий:
Нет. Насколько я знаю, Беларусь не входит в число тех государств, которые подвержены большому риску заболевания приезжего человека, поэтому меня отпустили абсолютно спокойно.
Яна Шипко:
Космонавтов как-то по-особенному защищают от коронавируса?
Олег Новицкий:
Нас защищают в плане запрета выезда в государства, где можно как-то подцепить этот вирус. Не рекомендуется просто, и, соответственно, даже те ребята, которые сейчас находятся в служебных командировках, в обязательном порядке две неделе будут на карантине по приезду.
Яна Шипко:
На полетах в космос это отразится? Слышала, NASA уже на удаленную работу перешли уже.
Олег Новицкий:
Может, больше какие-то телемосты будут проводиться, телевидеоконференции. Пока моя поездка, которая назначена на 2 мая, не под угрозой. Все идет штатно, даже закупаются билеты. Я думаю, все пройдет как обычно.
Ориентировочные сроки третьего полета – сентябрь или октябрь 2021 года
Яна Шипко:
Вы полетите в NASA, это уже в рамках подготовки к третьему вашему полету в космос? На какой стадии подготовка сейчас, известны ли уже сроки?
Олег Новицкий:
Сроки можно назвать ориентировочно. Где-то сентябрь или октябрь 2021 года. Я сейчас готовлюсь для выхода с американского сегмента в их скафандре. Мой член экипажа Петр Дубров готовится работать на манипуляторе канадском, то есть мы проходим немного больший объем подготовки, чем у нас был до этого.
Космический туризм развивается и будет развиваться
Яна Шипко:
Сейчас уже Маск анонсировал вроде бы на SpaceX отправку космических туристов в конце 2021 года. Такие новости не делают работу космонавта, которая всегда казалось чем-то таким фантастическим и нереальным, немного обыденной? Это же доступно будет.
Олег Новицкий:
Ну, Илон Маск я не сказал бы, что отправляет туристов, все ровно полетят профессионалы. Это первый полет, и от этого никуда не деться.
А космический туризм развивается и будет развиваться. Согласитесь, раньше – много лет назад – на самолетах летали единицы, и это были полные профессионалы. Сейчас, в принципе, любой человек может пройти обучение, купить себе самолет и спокойно летать. Точно также, наверное, будет в какой-то далекой перспективе с космонавтикой.
Об Илоне Маске: если у человека есть фантазия, какие-то средства и мысли для решения этих своих идей, это очень здорово
Яна Шипко:
Как к Маску относитесь с его планами – иногда, кажется, чересчур фантазерскими? И по колонизации Марса, и все прочее.
Олег Новицкий:
Мы все в свое время, наверное, читали книжки о фантастике, о полетах к дальним планетам. Даже никто не мог мыслить, что, допустим, уже в скором будущем будут выполняться полеты недалеко, на околоземной орбите. Это будет нормальная штатная работа для людей, которые для этого подготовлены.
Поэтому, если у человека есть фантазия, есть какие-то средства и мысли для решения этих своих идей, то, я думаю, это очень здорово. Идеи-то у него неплохие по-хорошему.
Яна Шипко:
А вы на Марс полетели бы?
Олег Новицкий:
Почему нет? При нормальном развитии техники, при обеспечении безопасности, естественно, такой полет был бы очень интересен.
У меня не получалось сфотографировать Брестскую крепость. Думаю, в третьем полете точно получится
Яна Шипко:
Вы в прошлые полеты делали много снимков и Беларуси, чем особенно ценны для наших земляков. В этот раз планируете какую-то технику новую взять?
Олег Новицкий:
Сейчас поступили новые хорошие фотоаппараты, еще более современные, скажем так. Я еще раз просмотрел территорию Беларуси. У меня не получалось сфотографировать Брестскую крепость никак. Но я думаю, в третьем полете точно получится.
Яна Шипко:
А что в этот раз о родине будет напоминать?
Олег Новицкий:
Я думаю, это будет традиционность. Я возьму в третий раз белорусский флаг с собой. Потом уже, конечно, вернусь сюда, на родину, и чтобы он остался здесь где-то на память. У нас не так много личных вещей допускается к полету. Порядка килограмма. Но флаг займет, естественно, самое первое место.
Перед взлетом из белорусского слушал «Беловежскую пущу»
Яна Шипко:
Правда, что до того, как взлететь, стартует ракета, просят космонавтов включить, если есть возможность, любимую песню.
Олег Новицкий:
Поскольку там есть небольшие перерывы при подготовке ракеты, ты, когда находишься в корабле, и есть время, можно послушать музыку. И традиционно первая песня командира, потом бортинженера, потом правого инженера. И вот так вот по кругу. Можно послушать две или три песни максимум.
Яна Шипко:
Что из белорусского слушали?
Олег Новицкий:
«Беловежская пуща» была.