Космос родной земли. Анонс специального репортажа

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Aftonbladet. Три теории: как и когда придет конец Вселенной
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Астроном-любитель из Гродно строит на своей даче обсерваторию
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Завершены испытания руки-манипулятора для МКС
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Космическая станция Китая «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном
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«В итоге – катастрофа»: Миронов рассказал свою версию гибели Юрия Гагарина
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Пилотируемый корабль «Союз», в составе которого космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев, пристыковался к МКС
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Китайская станция «Тяньгун-1» может рухнуть на Землю. Под угрозой – Нью-Йорк и европейские города
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Bloomberg: Как бизнесмен Илон Маск обошел космические программы ведущих стран мира