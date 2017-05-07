новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ковровая дорожка рекордной длины, фан-зона и репетиции: в Киева стартовала официальная церемония открытия «Евровидения-2017»

07.05.2017 - 16:29

Новости Беларуси. В Киеве в эти минуты стартует официальная церемония открытия «Евровидения-2017». Делегации стран-участниц музыкального шоу проходят по красной дорожке. Организаторы утверждают, что она самая длинная в истории конкурса – это 265 метров.

Для гостей фестиваля открыто несколько фан-зон. На этих площадках, в частности, установлены большие мониторы. Пока в Киеве проходят и индивидуальные репетиции артистов. Накануне наш дуэт во второй раз вышел на сцену песенного конкурса.

Группа Naviband представит композицию «Гicторыя майго жыцця». Дуэт выступит во втором полуфинале 11 мая. Причем у белорусов все шансы на выход в финал. Это отмечают и зрители, и пресса «Евровидения». Наша песня подкупает энергетикой и искренностью, а мелодия запоминается буквально с первых строк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ковровая дорожка рекордной длины, фан-зона и репетиции: в Киева стартовала официальная церемония открытия «Евровидения-2017»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кристиан Костов. Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/
Москвич Кристиан Костов может стать победителем «Евровидения-2017» в Киеве
Киев на время проведения «Евровидения» закрывает небо
Киев на время проведения «Евровидения» закрывает небо
«Его заметили иностранные продюсеры». Донни Монтелл после «Евровидения» и «Славянского базара»
Трусы, беретки и рога: самые необычные участники литовских отборов на «Евровидение»
«Дошутились до 6-го места». Литовский телепродюсер о LT United на «Евровидении»
«Это – абсолютно не формат «Евровидения». Чего ждут от литовской группы Fusedmarc?
«Эту мыльную оперу мы играем каждый год». Как в Литве проходит отбор на «Евровидение»
«На «Евровидении» мы все ноунеймы»: литовский телепродюсер Аудриус Гиржатас в программе «Простые вопросы»
Все новости по теме Евровидение 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru