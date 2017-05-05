новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

КПП и списки запрещенных предметов. В праздничные дни милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме

05.05.2017 - 16:37

Новости Беларуси. В праздничные дни для обеспечения безопасности правоохранители будут нести службу в усиленном режиме. 9 мая в местах проведения массовых мероприятий установят контрольно-пропускные пункты. У каждого будет список запрещенных предметов. Госавтоинспекция сосредоточит внимание на грубых нарушителях дорожного движения. По статистике, в эти дни вдвое увеличивается количество тех, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом виде.

Присоединятся к сотрудникам милиции расчеты МЧС и бригады скорой помощи. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:
Места проведения мероприятий будут взяты под особый контроль. Будет организовано проведение досмотровых мероприятий. Кроме этого, для лиц отдельной категории, прежде всего это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды будут организованы дополнительные пункты пропуска, которые позволят им беспрепятственно попасть к месту проведения мероприятий.

Основные праздничные мероприятия в столице пройдут в районе площади Победы. Днем здесь разместят, около двух десятков пунктов пропуска, а в вечернее время их количество увеличат до 55.

КПП и списки запрещенных предметов. В праздничные дни милиция Минска будет нести службу в усиленном режиме

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Солдатская каша и выставка техники у Академии управления при Президенте: студенты вуза дарят праздник всем прохожим
Солдатская каша и выставка техники у Академии управления при Президенте: студенты вуза дарят праздник всем прохожим
История Великой Победы в бесценном экспонате: штурмовое знамя, которое в мае 1945 года развевалось над Рейхстагом, показали в Минске
История Великой Победы в бесценном экспонате: штурмовое знамя, которое в мае 1945 года развевалось над Рейхстагом, показали в Минске
Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу
Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу
Все новости по теме День Победы 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru