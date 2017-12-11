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«Красиво это выглядит, а дальше начинаются тренировки»: интервью юных фигуристов Эмилии Колегановой и Владислава Полховского

11.12.2017 - 17:16

В программе «Большой завтрак» Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – мастера спорта, члены национальной сборной по фигурному катанию, чемпионы Республики Беларусь среди юниоров.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Чья была идея привести вас в этот вид спорта?

Эмилия Колеганова, фигуристка:
Конечно, родителей. В 4 года. Пришли на соревнования, и мама спросила: «Хочешь также кататься, как девочка?». Конечно, сказала «хочу», потому что красивое платье, красивые прически, красиво эстетически это выглядит. А дальше начинаются тренировки, тренер кричит. Никому не нравится это в 4 года. Но, все равно, потом начинаются первые старты, спортивная атмосфера, и это втягивает потихоньку.

Владислав Полховский, фигурист:
Мне было 5 лет, и я не решал свою судьбу. Хотел только футбол, хоккей, но мама привела меня на фигурное катание.
Ирина Ромбальская:
Что самое сложное в выполнении элементов программы фигурного катания?

Эмилия Колеганова:
Каждый год по-разному. Бывают сложные поддержки. Я, например, высоты боялась. У нас была поддержка, в которой я должна была ногой и лезвием ему на бедро встать и вытянуться. Честно, истерика была…

Владислав Полховский:
Она плакала часто. Хотя, поддержки очень сложные мы делаем постоянно: и наверху я ее вращаю, бывает.
Ирина Ромбальская:
Из чего состоит жизнь юного профессионального фигуриста?

Эмилия Колеганова:
Дом – школа – каток. Школа у меня очень хорошая, поддерживает меня. Стараюсь совмещать каток и учебу. Вообще, учусь на «отлично». Хочу с медалью закончить.
Владислав Полховский:
Я в универе учусь, сессию сдаю потихоньку. По специальности «тренер-судья».

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