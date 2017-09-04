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Красочная Бразилия в минском метро: с 4 сентября в столичной подземке начнет курсировать необычный вагон

04.09.2017 - 07:19

Новости Беларуси. 4 сентября в Минском метро начнет курсировать необычный вагон. Его расписали бразильские граффитисты. Добро картине на колесах дал горисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько дней понадобилось южноамериканским мастерам, чтобы воплотить задумку. Одна сторона вагона олицетворяет солнечную Бразилию, а вторая – с белорусскими мотивами. Это своего рода подарок на память от мастеров уличного искусства мирового уровня.

Белорусско-бразильский урбан-арт фестиваль прошел в Минске вот уже в четвертый раз. Его участниками стали и 8 латиноамериканских художников и архитекторов.

Красочная Бразилия в минском метро: с 4 сентября в столичной подземке начнет курсировать необычный вагон

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