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Красочный парад стилизованных детских колясок прошел в Гродно и собрал более 70 родителей с детьми

15.05.2017 - 08:55

Новости Беларуси. От Емели на печи и пиратского корабля до чашки кофе и почтальона. По центральной улице Гродно прошел красочный парад стилизованных детских колясок. В нем приняли участие более 70 родителей с детьми. Такое необычное шоу посвятили Международному Дню семьи, который отмечается 15 мая.

Юлия Красницкая, участник парада:
Я вообще сама почтовый работник, поэтому и образ был выбран такой. Мы сегодня почтальон-водитель, а я, как старший помощник, естественно, сыночку помогаю – вот как надо. Газеты разносим, доставляем вовремя.

Егор и Агата Пономаревы, участники парада:
У нас королевские костюмы. Мы короли!

Анастасия Зимарова, участник парада:
Это очень здорово, это очень красиво как для детей, так и для взрослых. Это сплочает всю семью, потому что все всей семьей всегда готовятся, выбирают какие-то образы придумывают. И детям, безусловно, это тоже интересно.

Каждый из представленных образов тщательно продумывался родителями не один месяц. Парад колясок проходит в Гродно уже не первый год. И каждый раз к нему подключается все больше творческих родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочный парад стилизованных детских колясок прошел в Гродно и собрал более 70 родителей с детьми

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Дмитрий Исхаков. Источник фото: instagram.com/isxakov/
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