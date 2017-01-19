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Крещение Господне празднуют православные верующие

19.01.2017 - 09:31

Новости Беларуси. Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне. Считается, что вода в эти дни обладает особыми целебными свойствами. Ее освещение совершается дважды – в самый день Богоявления и накануне, в Крещенский сочельник.

Неотъемлемой частью одного из основных христианский праздников стало и купание в проруби, в которое церковь вкладывает особый смысл. Омовение – это, прежде всего, очищение духовное, но считается, что благодаря чудодейственным свойствам воды, которые она приобретает в этот день, можно избавиться от недугов и болезней. Первые смельчаки нырнули в прорубь накануне вечером, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Евгений Сташкевич, житель Могилева:
Было б более ощущение, если б градусов 20–25 мороз. А так ощущение бодрит. Привыкли уже к этому ощущению, потому что постоянно регулярно окунаемся.

Константин Вахник, житель Гродно:
С этим окунанием, я считаю, происходит очищение у нас. Все старое плохое забывается и мы с новыми силами вперед в бой.

Стоит отметить, что специалисты не советуют окунаться в ледяную воду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, а также центральной нервной системы.

Крещение Господне празднуют православные верующие

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