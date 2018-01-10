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«Крещенские гадания у меня сбылись»: верят ли в чудеса белорусские артисты

10.01.2018 - 20:20

Новости Беларуси. Для детей Новый год – долгожданный праздник, когда может произойти настоящее чудо. Но дети вырастают. И продолжают ли они верить в волшебство новогодней ночи?
Марк Войтко, солист группы «Proвокация»:
Со мной такого ничего не случалось, но, наверное, я уже, всё-таки, перерос тот момент, когда верят в какие-то новогодние чудеса, отношусь к этому более скептически. 

И не то, чтобы не верю.

Просто уже не ребёнок и понимаю, что такого явного чуда не будет.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Вы знаете, я такой наивный, я до сих пор верю в чудеса, хотя, уже давно сам являюсь Дедом Морозом, и кудесником – уже от меня ждут все. Но я верю в добро, верю в то, что надо делать людям добро, надо дарить подарки, надо неожиданно как-то появляться, надевать какие-то маски.

И, в общем, делать радость людям.


Иван Вабищевич, певец:
Чудеса – это такое понятие…

В них можно верить, можно не верить – они, всё равно, случаются.

И таких примеров достаточно много: когда все говорят, что этого не будет, а это, бац – и происходит. Конечно, приятно, когда в положительную сторону поворачиваются какие-то весы чудес.
Тео, певец, телеведущий:
Я не совсем верю, честно говоря. Скорее, верю в то, что для того, чтобы получить ту самую заветную мечту, нужно много трудиться, много работать.

Что-то для этого делать, в конце концов.


Анатолий Кашепаров, заслуженный артист БССР:
У маладосці я часта марыў, сны глядзеў. Спадабалася, што вось зараз будзе нейкі цуд. Чакаем дагэтуль.

Можа, што і будзе?


Дария, певица:
Я верю в крещенские чудеса, в крещенские гадания.

Потому что у меня они сбылись.

Когда я совершенно на это не рассчитывала и просто гадала, потому что мне было любопытно, нам было весело.
Группа «Naviband»:
– Я не считаю себя взрослым человеком.

– Не то, что в новогодние, мы, в принципе, в чудеса верим. Если не верить в чудеса, то ничего не получится в жизни. Самое важное, что есть – это твой настрой и твоя вера.

– И твои мечты, которые тебя привоят к ощущению того, что ты всё делаешь правильно и двигаешься правильно, если они реализовываются.

– Считаем, что всё, что с нами происходит – это, определённо, чудо.

Поэтому не верить в это мы не можем.

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