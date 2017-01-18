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Крещенский сочельник: в чем сила целебной воды

18.01.2017 - 13:51

Новости Беларуси. Крещенский сочельник отмечают 18 января православные верующие. Во всех храмах страны прошли торжественные литургии.

В этот день верующие по традиции выстраиваются в длинные очереди за крещенской водой. Чин великого освящения церковь совершает лишь два раза в год. В канун Крещения и непосредственно в сам праздник Богоявления.

Из церкви воду несут домой и окропляют жилища. Священнослужители призывают относиться к ней, как к любой святыне. Считается, что свою целительную силу она не теряет долгое время.

Согласно традиции этот день является постным. Как и в канун Рождества, поститься следует до первой звезды, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Крещенский сочельник: в чем сила целебной воды

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