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Криминалисты советуют не пользоваться бесплатным Wі-Fі в общественных местах

18.04.2018 - 14:07

Новости Беларуси. Развитие современных технологий принесло множество удобств человечеству. Но как защитить свои личные данные? Рассказываем в программе «Центральный регион».

За последние 5 лет на мир обрушилась волна киберпреступлений. Эксперты осваивали самые современные методы работы, обзавелись новейшей техникой.

И сейчас киберпространство Беларуси – под надежной защитой.


Максим Савко, заместитель начальника управления специальных и технических экспертиз УГКСЭ по Минской области:

Хочется посоветовать более взвешенно относиться к использованию технических приборов.

Сейчас WI-FI есть практически везде. И бездумно подключаясь, например, в общественных местах к бесплатному WI-FI, мы подвергаем себя некоторой опасности. В таких местах могут орудовать злоумышленники, и получить доступ к личной информации на ваших телефонах, планшетах и другой технике.

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