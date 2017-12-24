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Криптовалюта превратилась в спекулятивный инвестиционный актив: что думает о биткоине Павел Каллаур

24.12.2017 - 23:34

В гостях у программы «Неделя» Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Криптовалюта – актив очень волатильный. Он не очень удобен для использования расчетов, как его задумывали. По сути дела, он превратился в некий спекулятивный инвестиционный актив.

Наверное, кому-то интересно прикупить криптовалюту или намайнить криптовалюты, получить какой-то результат. Цена за одну ночь может подняться то в одну сторону, то в другую, а потом вообще биткоин ничего стоить не будет. Кто хочет играться, пусть играется.

Когда мы говорим о некой национальной криптовалюте, то, во всяком случае, отношение центральных банков к этому не самое позитивное – по той простой причине, что мы глубоко убеждены, что на территории страны необходимо использовать исключительно свое законное платежное средство.

Что касается использования криптовалют, Декрет позволяет использовать криптовалюты для участников Парка высоких технологий. Пожалуйста, они их могут использовать в каких-то международных сделках. Мы к этому относимся нормально.

Криптовалюта превратилась в спекулятивный инвестиционный актив: что думает о биткоине Павел Каллаур

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