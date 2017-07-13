новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь

13.07.2017 - 21:23

Новости Беларуси. На главной сцене «Славянского базара» идут последние приготовления к церемонии открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиции не прекращались целый день. Зрителя ждет целая россыпь звездных имен: Тамара Гвердцители (кстати, обладатель новой именной звезды на Аллее звезд), Григорий Лепс, Зара, Дмитрий Колдун, NaviBand – это лишь некоторые имена из длинного списка. На сцену выйдут и представители жюри.

Виктория Алешко, певица:
Со «Славянского базара», мне кажется, начинается многих артистов, наших и не только, карьера. И со мной тоже практически получилось так же. Не очень удачным было мое выступление в конкурсе когда-то давно, в 2000 году. Но вы знаете, тем не менее, это дало мне такую закалку, что, в общем-то, через много лет я не только осталась артисткой, не только собираю залы, но еще и получила почетное звание заслуженной артистки Республики Беларусь.

В 2017 году на фестиваль аккредитованы представители более чем 100 СМИ. Среди журналистов и внушительный десант нашего телеканала. Репортеры СТВ постараются не упустить ни одного важного события.

Крис де Бург, певец:
Рад быть первый раз в Витебске. Прекрасный город. Только что закончил длинный европейский тур: две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь. Прекрасные люди, очень дружелюбные. Я уже хочу сюда вернуться снова. Думаю, секрет долголетия этого фестиваля – хорошая, профессиональная работа организаторов.

Как разрешилась главная интрига 13 июля в Витебске можно узнать здесь.

Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Далеко не первый раз в Беларуси, но на этом мероприятии впервые: участники Всемирного конгресса русской прессы на открытии "Славянского базара"
Далеко не первый раз в Беларуси, но на этом мероприятии впервые: участники Всемирного конгресса русской прессы на открытии «Славянского базара»
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко на открытии «Славянского базара»: Наш фестиваль стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли
Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»
Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»
Витебск мои ожидания даже превзошел: впечатления гостей «Славянского базара»
Витебск мои ожидания даже превзошел: впечатления гостей «Славянского базара»
Для меня сегодня особенный день:Тамара Гвердцители на открытии именной звезды в Витебске
Для меня сегодня особенный день: Тамара Гвердцители на открытии именной звезды в Витебске
«Большое спасибо всей Беларуси»: белоруска Мария Магильная победила в детском конкурсе на «Славянском базаре»
«Большое спасибо всей Беларуси»: белоруска Мария Магильная победила в детском конкурсе на «Славянском базаре»
Концерт-посвящение Александру Тихановичу пройдет 13 июля на музыкальном форуме в Витебске
Концерт-посвящение Александру Тихановичу пройдет 13 июля на музыкальном форуме в Витебске
Радость, удивление, неожиданные встречи и сюрпризы: как жители и гости Витебска провели 12 июля на «Славянском базаре»
Все новости по теме Славянский базар в Витебске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru