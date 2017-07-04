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Кристин Муттонен: мы считаем Беларусь мостом между Востоком и Западом

04.07.2017 - 17:10

Новости Беларуси. Минск стал полноценным мостом между Востоком и Западом в вопросах построения мира. Об этом заявила глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кристин Муттонен прибыла в Минск 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, белорусская столица впервые примет сессию этой организации. Форум откроется 5 июля. В нем примут участие порядка 600 гостей. Половина из них – депутаты. Летняя сессия будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Ключевыми темами станут терроризм, кибер-безопасность, затяжные конфликты, изменение климата, а также миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению прав человека.


Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Минск уже давно стал площадкой, где обсуждаются вопросы по построению мира. И мы считаем Беларусь мостом не только между разными государствами, но и между Востоком и Западом в целом. Минск очень важен для всех нас.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Нам важно, чтобы депутаты, наши коллеги сами убедились, что такое Беларусь, пообщались с людьми, убедились, что это европейская страна с европейской культурой и очень высоким уровнем развития. И я уверен, что подавляющее большинство кардинально изменит свое отношение к Республике Беларусь.

Отметим, резолюции, принятые по итогам дискуссий, лягут в основу Минской декларации. Документ будет включать рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества. Они касаются методов реагирования на вызовы и угрозы.

Кристин Муттонен: мы считаем Беларусь мостом между Востоком и Западом

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