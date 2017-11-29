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Критики назвали лучшие комедии XXI века

29.11.2017 - 12:40

Кинокритики портала Collider провели опрос и составили список самых лучших комедий, вышедших в новом веке.

Список получился очень разнообразным и включает в себя картины на любой вкус.

«Шпион». Фото: imdb.com

В числе лучших комедий были названы «Школа рока», «Отель «Гранд Будапешт», «Супер Майк XXL», «Шпион», «Славные парни», «SuperПерцы», «В пролете», «Телеведущий», «Дрянные девчонки», «Девичник в Вегасе», «Мачо и ботан», «Информатор!», «Милая Фрэнсис», «Сводные братья», «Сорокалетний девственник», «Убойные каникулы», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

«Зомби по имени Шон». Фото: imdb.com

В списке сразу три картины режиссера Эдгара Райта: «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех». Попали туда и псевдодокументальные ленты («Реальные упыри», «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» и «Борат»), и мультфильмы («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Лего. Фильм» и «Отряд «Америка»), и даже «Залечь на дно в Брюгге».

«Залечь на дно в Брюгге». Фото: imdb.com

Самым свежим фильмом в списке стал недавний комиксный боевик «Тор: Рагнарёк».

Здесь вы можете узнать лучшую комедию всех времен.

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