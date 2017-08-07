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«Кровавую» Луну смогут увидеть белорусы 7 августа

07.08.2017 - 09:38

Новости Беларуси. Необычное астрономическое явление могут наблюдать 7 августа белорусы. «Кровавую» Луну – так прозвали этот вид затмения – можно увидеть, когда тень планеты лишь частично перекрывает спутник, отчего он приобретает необычный бордовый оттенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следить за космическим телом смогут жители Евразии, Африки и Австралии. В небе над нашей страной явление продлится чуть меньше двух часов. «Кровавая» Луна появится в 20.23, а своего пика достигнет в 21.20.

«Кровавую» Луну смогут увидеть белорусы 7 августа
«Кровавая» Луна в Беларуси
Фото. «Кровавая» Луна в Беларуси
«Кровавая» Луна в Беларуси
Фото. «Кровавая» Луна в Беларуси
«Кровавая» Луна в Беларуси
Фото. «Кровавая» Луна в Беларуси

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