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«Крумкачы» – «Динамо-Брест»: «вороны» набирают очки, а брестчане продолжают терять

10.04.2017 - 12:19

Новости Беларуси. Второй тур «Беларусбанк – высшей лиги» закончит сегодня встреча «Слуцка» и «Торпедо-Белаз». А воскресенье вместило в себя четыре игры, две из которых принимал Минск. Схватку «Крумкачоў» и «Динамо-Брест» посетила и наша съемочная группа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По антуражу эта игра, пожалуй, самая яркая. Матч начался, а в кассах – все еще очереди за билетами. И к «Крумкачам», и к «Динамо» в начале сезона интерес повышенный. Сложно представить, но еще в прошлом сезоне клуб из Бреста боролся за выживание. Теперь эта команда – один из фаворитов.

Первый тайм прошел достаточно спокойно и без моментов. Голы состоялись лишь во второй половине встречи. При помощи небольшого рикошета отличился Максим Скшинецкий. Чуть больше десяти минут понадобилось гостям, чтобы отыграться. Гол у брестчан забил Алексей Легчилин. Концовка игры получилась веселая, но счет так и не поменялся – 1:1. Причем с виду больше расстроились «Динамовцы». Для них чемпионат начинается не совсем удачно.

Пока из всех команд во втором туре больше одного мяча забил лишь могилевский «Днепр». Шахтер потерял очки дома с Гомелем, «БАТЭ» лишь на последней минуте сумел вырвать победу в игре с Минском.

«Крумкачы» – «Динамо-Брест»: как прошел матч «Беларусбанк – высшей лиги»

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