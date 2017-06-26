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Крупный лесной пожар в США: эвакуированы 1500 человек

26.06.2017 - 11:07

Новости США. Полторы тысячи человек эвакуированы из-за крупного лесного пожара в американском штате Юта. На данный момент площадь возгорания составляет около 175 квадратных километров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя уже уничтожило свыше 20 строений и стремительно приближается к зоне отдыха.

По некоторым данным, разгулу стихии поспособствовали местные фермеры, которые пренебрегли правилами безопасности при сжигании мусора. Ликвидировать возгорание пытается тысяча пожарных и 50 единиц наземной и воздушной техники.

Крупный лесной пожар в США: эвакуированы 1500 человек
Лесной пожар в США
Фото. Лесной пожар в США
Лесной пожар в США
Фото. Лесной пожар в США
Лесной пожар в США
Фото. Лесной пожар в США

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