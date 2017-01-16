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Крушение грузового турецкого самолета на поселок в Бишкеке: подтверждена смерть 37 человек

16.01.2017 - 16:28

Новости Кыргызстана. Место крушения транспортного самолета под Бишкеком взято под охрану, а поисковые работы там продлится всю предстоящую ночь. К этому моменту подтверждена смерть 37 человек, спасатели обнаружили фрагменты 9 тел, которые пока не удалось опознать. 15 человек доставлены в больницы с ожогами.

Трагедия произошла в 7.30 утра по местному времени. Грузовой самолет турецких авиалиний, который должен был приземлиться в аэропорту Бишкека, совершил ошибку при заходе на посадку и рухнул на дачный поселок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет частной турецкой авиакомпании летел из Гонконга и пытался совершить в аэропорту «Манасе» посадку для дозаправки. Первый черный ящик найден и, вероятно, прояснит, что именно стало причиной трагедии. Неподалеку от места крушения оборудован палаточный лагерь, в котором кормят лишившихся крова людей и оказывают им психологическую помощь.

К расследованию крушения уже 17 января приступит комиссия Международного авиационного комитета.

17 января в Кыргызстане объявлено днем общенационального траура. На борту самолета находились четверо граждан Турции – двое пилотов и двое специалистов по транспортировке грузов. Официальная Анкара направит в Бишкек своих экспертов для участия в расследовании.

Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке

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