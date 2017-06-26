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Крушение круизного лайнера в Колумбии: без вести пропали 16 человек

26.06.2017 - 15:37

Новости Колумбии. Еще 11 человек удалось спасти в ходе поисковой операции на месте затонувшего судна в Колумбии. Их жизни ничего не угрожает. Теперь в списке пропавших без вести 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, круизный лайнер затонул у берегов города Гуатапе. В момент ЧП на борту находились 150 туристов. По официальным данным, найдены погибшими 6 человек. Что стало причиной трагедии – пока не известно. Власти Колумбии опровергают информацию о том, что утонувший корабль был перегружен.

Крушение круизного лайнера в Колумбии: без вести пропали 16 человек

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