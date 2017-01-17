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Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований

17.01.2017 - 09:00

Новости Беларуси. В посольстве Кыргызстана в Минске 17 января откроют книгу соболезнований. Оставить запись в ней можно будет на протяжении двух дней. 17 и 18 января с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение грузового самолета под Бишкеком унесло жизни более 30 человек. В Кыргызстане 17 января объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:
Погибли более 30 человек. Все уточняется, потому что некоторые тела сгоревшие. там только фрагменты есть. Одним словом, это такой трагический день для нашего народа. Сегодня с 10 часов утра будет открыта книга соболезнований и все желающие могут прийти.

Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований

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