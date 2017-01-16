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Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии

16.01.2017 - 19:34

Новости Кыргызстана. Трагедия в небе. 16 января грузовой самолет турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Стамбул – Бишкек, разбился в нескольких километрах от аэропорта Манас неподалеку от столицы Кыргызстана.

Инцидент произошел во время приземления: воздушное судно рухнуло на дачный поселок. К этому моменту подтверждена смерть 37 человек, спасатели обнаружили фрагменты 9 тел, которые пока не удалось опознать. 15 человек доставлены в больницы с ожогами.

Место крушения транспортного самолета взято под охрану, а поисковые работы там продлятся всю предстоящую ночь.

Соболезнования Президенту Кыргызстана, родным и близким погибших направил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии

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