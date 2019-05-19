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Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3

19.05.2019 - 02:05

В Тель-Авиве 18 мая завершился финал конкурса «Евровидение». В грандиозном шоу приняли участие конкурсанты из 26 стран. 

Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Его называли главным фаворитом шоу. 

Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню (читайте здесь). 

Фото: instagram.com/eurovision

На втором месте оказался представитель Италии Махмуд.

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Российский участник Сергей Лазарев с песней «Scream» стал третьим. Он повторил свое прошлое достижение. 

Фото: instagram.com/eurovision

Для певца эта попытка покорить сердца европеских зрителей стала второй – в 2016 году Лазарев выиграл зрительское голосование, но в финальном протоколе стал лишь третьим. В этот раз с подготовкой исполнителю помогала та же команда, что и три года назад – в «Dream team» были Филипп Киркоров, режиссер Фокас Еванелинос и другие.

Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве (читать далее).

Сперва объявили результаты голосования профессионального жюри: оно отдало наивысший балл представителю Швеции, на втором месте была представительница Северной Македонии, а на третьей строчке оказался участник из Нидерландов. Эти голоса суммировались с результатами голосования телезрителей. 

Представительница Беларуси ЗЕНА заняла 25 место. 

16-летняя артистка была самой юной участницей нынешнего конкурса. Она исполнила песню «Like it». Певица признавалась, что хотела бы подарить зрителям немного хорошего настроения. Кстати, ЗЕНА – это шестой представитель Беларуси на «Евровидении», которому удалось пройти в финал. 

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Фото: instagram.com/eurovision

Незадолго до старта конкурса с фаворитами определились букмекеры. Среди вероятных претендентов на победу были участники из Нидерландов, Австралии, Швеции, Азербайджана, Франции, России. 

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