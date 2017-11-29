﻿ Кто пользуется услугами помощников по хозяйству в Минске и кого чаще приглашают? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Кто пользуется услугами помощников по хозяйству в Минске и кого чаще приглашают?

29.11.2017 - 13:51

Все ли могут позволить себе допустить даже мысль о привлечении помощика в дом по хозяйству, каждый ли минчанин может себе позволить пригласить домработницу, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:
Конечно, это необычно, и многие об этой услуге впервые слышат. Для нас это естественно. Мы работаем и понимаем, что есть спрос, и спрос достаточный. В последнее время могу сказать, что да, наших клиентов становится все больше. К нам обращаются даже работающие обычные семьи, которые просто делают выбор в сторону карьеры и готовы сферу домашней работы, как привычно думать – женской домашней, или по уходу за ребенком отдать в руки профессионалу.

Какие виды помощи по домашнему хозяйству наиболее распространены среди минчан?

Светлана Кузнецова:
Чаще всего у нас приглашают домработниц и нянь. По поиску любого персонала работа проводится агентством достаточно большая, огромная, которая по большому счету остается за кадром. Для того чтобы в одну семью предоставить несколько кандидатов, мы проводим огромную работу.

Как искать няню, сиделку и других помощников по дому: «Большой город»

14-15 рублей за час работы: сколько стоит вызвать повара на дом в Минске?

Психолог задает специальные вопросы: как агентство по подбору домашнего персонала проводит собеседование

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси работа на дому будет узаконена
В Беларуси работа на дому будет узаконена
Доходы населения, занятость, инвестиции: как сработала экономика в 2017 году и каковы перспективы
Доходы населения, занятость, инвестиции: как сработала экономика в 2017 году и каковы перспективы
Люди должны иметь работу и зарабатывать: итоги совещания у Президента об экономических результатах 2017 года
Люди должны иметь работу и зарабатывать: итоги совещания у Президента об экономических результатах 2017 года
Президент – о зарплате: можете в январе выплатить 900 рублей населению, с выходом в марте на 1000 рублей
Президент – о зарплате: можете в январе выплатить 900 рублей населению, с выходом в марте на 1000 рублей
Президент подписал указ о развитии торговли, общепита и бытовых услуг на селе и в малых городах
Президент подписал указ о развитии торговли, общепита и бытовых услуг на селе и в малых городах
С начала 2017 года субсидии на открытие собственного дела получили свыше 80 безработных минчан
С начала 2017 года субсидии на открытие собственного дела получили свыше 80 безработных минчан
Продавец, тракторист, станочник. Где в Минской области обучают новой профессии
Продавец, тракторист, станочник. Где в Минской области обучают новой профессии
«Не надо сидеть в Интернете, искать»: в Первомайском районе Минска прошла ярмарка вакансий
«Не надо сидеть в Интернете, искать»: в Первомайском районе Минска прошла ярмарка вакансий
Все новости по теме Государственная политика в области занятости
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru