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Кто проверяет качество продукции на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?

27.09.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Безопасно ли покупать продукцию на осенних ярмарках, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
На каждой ярмарке постоянно  дежурят специалисты Главного управления потребительского рынка, которые мониторят и смотрят, чтоб именно наличие документов у всех тех продавцов, которые там находятся.

И также всегда присутствует санитарная служба.

Также контролирует наличие документов на состояние продукции, и, соответственно, принимает меры, если видит, что там продукция не соответствует определённым требованиям.  

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