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Кто проверяет коллективный договор на соответствие законодательству?

27.10.2017 - 17:24

Новости Беларуси. Контролирует ли кто-либо заключение коллективных договоров, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Вербило, заведующая отделом социального партнёрства Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Первичная профсоюзная организация приносит в отраслевой городской комитет, где специалисты, как правило, юристы, правовой инспектор, технический инспектор, и ряд других специалистов изучают коллективный договор. И, после проведения экспертизы, делают заключение – либо он соответствует, либо, может быть, есть какие-то противоречия трудовому законодательству, или, наоборот, чего-то не хватает.

Коллективный договор: «Открытый разговор»

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