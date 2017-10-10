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Кто решает, какой спортсмен проходит допинг-контроль, а какой – нет?

10.10.2017 - 15:27

В гостях у программы «Неделя спорта» Сергей Самусев (генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза) и Денис Мужжухин (директор Национального антидопиногового агентства Беларуси).

Денис Александрович, есть у нашего агентства такая градация, какой вид спорта проверяют чаще, а какой меньше? Чаще приходят ваши офицеры антидопинговые к тяжелоатлетам?

Денис Мужжухин, директор Национального антидопиногового агентства Беларуси:
Естественно, там тяжелая атлетика и легкая атлетика, скоростно-силовые виды. Они на верхних строчках, так скажем, внимания и опасности. Те, которые на координацию видов спорта, они, конечно, меньше.

Известно, что не все спортсмены проходят допинг-контроль. Скажите, существует ряд международных критериев, по которым создаются списки спортсменов, которые идут на тест «допинг-контроль». Это какие критерии и кто решает, какой спортсмен идет на допинг-контроль, а кто не идет?

Денис Мужжухин:
Есть регламент: 1-3 место берется на контроль обязательно. Установление рекордов – тоже берется обязательно. Если он тренируется у тренера, у которого были неблагоприятные результаты, в том числе, если когда-то он отбыл дисквалификацию – тоже он относится к группе риска, и его тоже могут дополнительно попросить.

Кто решает, какой спортсмен проходит допинг-контроль, а какой – нет?

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