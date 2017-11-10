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Кто составляет корпоративный кодекс и как внести правки в него?

10.11.2017 - 19:24

Новости Беларуси. Об оформлении корпоративного кодекса рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Карпенко, правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Как правило, данный документ, поскольку это локальный акт нанимателя, составляет, непосредственно, высшее руководство предприятия.

Очень важно иметь обратную связь с работниками организации.

Именно в процессе создания корпоративного кодекса, чтобы данный документ не стал декларативным и не был воспринят работниками как нечто насильственное, внедрённое сверху.

Александр Плащинский, первый проректор международного университета «МИТСО»:
У нас корпоративный кодекс, вот я могу его продемонстрировать, носит рекомендательный характер и имеет статус «живого» документа.

То есть, его шлифует практика.

Каждый сотрудник в свободном режиме может подать свои предложения и рекомендации в отдел кадров. Ведь, мы понимаем, что у каждой организации есть своя внутренняя культура, свой внутренний дух, что отличает её от других.

Корпоративный кодекс: «Открытый разговор»

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