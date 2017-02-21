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Кто такие «Бонстики»: модные во всём мире игрушки-липучки приехали в Беларусь

21.02.2017 - 12:28

Беларусь накрыло волной доброты и веселья. Теперь у нас  тоже есть каучуковые игрушки, которые никого не оставят равнодушными. Их уже давно коллекционируют во всей Европе. Героям дети посвящают сообщества в социальных сетях, ролики и целые сериалы на youtube. «Залипли» и взрослые, для которых эти игрушки стали идеальным антистрессовым средством. Говорят, они действуют даже лучше, чем плёнка с пузырьками!

Фишка игрушек – специальная присоска. Она может прилипнуть к любой гладкой поверхности. В Беларуси они появились под названием «Бонстики».  Их придумала торговая сеть «Евроопт». Героев можно найти только в её магазинах по всей стране, а также в интернет-магазинах «Е-Доставка» и «Гиппер-Молл».

Если вы хотите «бонстика», нужно просто сделать покупку на сумму от 15 рублей. Без учёта алкоголя и табака за каждые 15 рублей в чеке при наличии дисконтной карты «Е+» вам подарят одну игрушку. Ещё несколько «бонстиков» можно получить, если добавить к тому же чеку специальные бон-товары.

Коллекционировать игрушки не только интересно, но и сложно. Дело в том, что «бонстик» упакован в специальный пакет и невозможно увидеть или прощупать, какой персонаж вам попался. Именно поэтому в Европе создаются целые движения в соцсетях, где меняют повторных героев на недостающих для полной коллекции.

Приятно, что нам это приключение только предстоит. «Бонстики» прилетели в Беларусь 10 февраля. Приземлились прямо в Национальном аэропорту.

У каждого персонажа есть имя и характер. Познакомиться со всеми «бонстиками» можно на их официальном сайте в социальных сетях, где «бонстики» уже развернули активную деятельность.

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