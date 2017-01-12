Кубок Беларуси по пятиборью стартовал в Минске

Новости Беларуси. Пятиборцы положили начало новому сезону. Он стартовал с Кубка страны. И если у женщин за трофей боролись исключительно белоруски, то у мужчин на титул замахнулись и гости из Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».