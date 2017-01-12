Кубок Беларуси по пятиборью стартовал в Минске

Новости Беларуси. Пятиборцы положили начало новому сезону. Он стартовал с Кубка страны. И если у женщин за трофей боролись исключительно белоруски, то у мужчин на титул замахнулись и гости из Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Пятиборцы положили начало новому сезону. Он стартовал с Кубка страны. И если у женщин за трофей боролись исключительно белоруски, то у мужчин на титул замахнулись и гости из Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|Метание валенка и звание лучшего богатыря: 14 января в в Воложинском районе пройдет праздник «Раковская лыжня»
|Десятилетняя девочка стала серебряным призером республиканского соревнования скалолазов
|Шестой бильярдный турнир «Минские надежды» стартовал в столице 26 декабря
|Международный турнир по таэквондо «Minsk Open» собрал в Минске около 500 бойцов из шести стран
|Спасатель из Смолевич стал серебряным призером Чемпионата мира по гиревому спорту
|БРСМ провел в Минске турнир по боулингу для передовиков жатвы
|Спартакиада «Золотой колос»: почему поднимать гирю проще, чем работать слесарем или трактористом
|«Золотой колос» Брестского района: в соревнованиях поучастовали 200 спортсменов-любителей