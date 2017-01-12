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Кубок Беларуси по пятиборью стартовал в Минске

12.01.2017 - 09:10

Новости Беларуси. Пятиборцы положили начало новому сезону. Он стартовал с Кубка страны. И если у женщин за трофей боролись исключительно белоруски, то у мужчин  на титул замахнулись и гости из Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по пятиборью стартовал в Минске

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