новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Кубок Беларуси по тяжелой атлетике стартовал 3 марта: участие принимают около 200 спортсменов

03.03.2017 - 08:51

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты открыли новый сезон. Первым в календаре соревнований стал Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по тяжелой атлетике стартовал 3 марта: участие принимают около 200 спортсменов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Слуцкий тренер Василий Шуманский получил лицензию на Всемирные игры ветеранов спорта в Новой Зеландии
Слуцкий тренер Василий Шуманский получил лицензию на Всемирные игры ветеранов спорта в Новой Зеландии
Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта
Решение по делу об отстранении белорусских тяжелоатлетов от Олимпиад будет принято до 3 марта
Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий
Белорусские тяжелоатлеты вернулись с чемпионата мира с максимальным количеством олимпийских лицензий
Николай Новиков завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тбилиси
Николай Новиков завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тбилиси
12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике
12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике: состав белорусской нацкоманды и задачи
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике завершился 14 марта в Стайках
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике завершился 14 марта в Стайках
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике: итоги третьего соревновательного дня
В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике
В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике
Все новости по теме Тяжелая атлетика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru