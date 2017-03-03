Кубок Беларуси по тяжелой атлетике стартовал 3 марта: участие принимают около 200 спортсменов

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты открыли новый сезон. Первым в календаре соревнований стал Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты открыли новый сезон. Первым в календаре соревнований стал Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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