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Кубок Дэвиса. Беларусь – Швейцария. Итоги первого дня

15.09.2017 - 22:47

Теннисисты сборной Беларуси сегодня начали борьбу за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-спорт». В матче плей-офф они оспаривают прописку в элитном дивизионе со швейцарцами. Встреча проходит на территории соперников – в городе Биль.

Важным фактором является то, что за свою страну не выступают два самых звёздных швейцарских игрока – Роджер Федерер и Стэн Вавринка. В стартовой игре пятницы ракетки скрестили Генри Лааксонен и Ярослав Шило. Наш теннисист взял верх над визави в трёх сэтах – 6:4, 6:2, 7:6.


Ярослав Шило. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

Далее на корт вышли Марко Кьюдинелли и Дмитрий Жирмонт.


Дмитрий Жирмонт. Источник фото: tennis.by/news/view/6934

Здесь борьба получилась более острой и, к сожалению, белорус уступил – 3:6, 6:4, 4:6, 3:6. Завтра в центре внимания будет парная баталия.

Ярослав Шило. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

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