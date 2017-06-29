новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Кубок конфедераций: первым финалистом стала команда Чили

29.06.2017 - 23:06

Новости Чили. Команда Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций, который близится к завершению на российских стадионах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

28 июня сильнейшая сборная Южной Америки последних лет схлестнулась в полуфинале с чемпионами Европы из Португалии.

Криштиану Роналду и компания на групповой стадии разродились семью голами, но в среду их атакующие действия так и не увенчались ни одним взятием ворот. Чилийцы в нападении также не преуспели, хотя возможностей забить имели даже больше, нежели оппоненты.

Основное время завершилось вничью 0:0, равно как и дополнительное.

Настал черед серии пенальти, а вместе с ней пришел и звездный час Клаудио Браво. Голкипер чилийской дружины потащил три португальских удара – в исполнении Куарежмы, Моутинью и Нани.

В то же время южноамериканцы были стопроцентно точны, и вытянули счастливый билет в футбольной лотерее.

Их соперниками в битве за золото будут футболисты из Германии либо Мексики, которые 29 июня начнут очный спор за вторую финальную вакансию.

Кубок конфедераций: первым финалистом стала команда Чили

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кубок конфедераций: в группе А лидируют сборные Португалии и Мексики
Кубок конфедераций: в группе А лидируют сборные Португалии и Мексики
Кубок конфедераций: Камерун и Австралия сыграли вничью
Кубок конфедераций: Камерун и Австралия сыграли вничью
Кубок конфедераций: сборные Австралии и Германии выступили в группе Б
Кубок конфедераций: Германия победила Австралию со счетом 3:2
В штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку стартовых этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку стартовых этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
Сборная Россия победила новозеландцев в рамках Кубка конфедераций
Сборная Россия победила новозеландцев в рамках Кубка конфедераций
Как минское «Динамо» отметило свое 90-летие: «матч легенд» с московским «Спартаком»
Как минское «Динамо» отметило свое 90-летие: «матч легенд» с московским «Спартаком»
Уникальные в Лиге чемпионов и лучшие в Европе: «Реал-Мадрид» разгромил в финале турнира «Ювентус»
Уникальные в Лиге чемпионов и лучшие в Европе: «Реал-Мадрид» разгромил в финале турнира «Ювентус»
Мне не избежать давления: Эрнесто Вальверде, новый тренер «Барселоны»
Мне не избежать давления: Эрнесто Вальверде, новый тренер «Барселоны»
Все новости по теме Футбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru