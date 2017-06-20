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Кубок конфедераций: Германия победила Австралию со счетом 3:2

20.06.2017 - 17:33

Новости России. На российских стадионах продолжает набирать обороты Кубок конфедераций. 19 июня стадион «Фишт» в Сочи принимал поединок сборных Австралии и Германии. Эти команды выступают в группе Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующие чемпионы мира дожали неуступчивых парней с «зеленого континента» со счетом 3:2. Голеадорами в рядах Бундестим стали Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер, реализовавший пенальти, и Леон Горецка. Таким образом, немецкая машина возглавила таблицу квартета Б на пару со сборной Чили, обыгравшей в воскресенье Камерун.

Кубок конфедераций: сборные Австралии и Германии выступили в группе Б

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