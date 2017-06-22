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Кубок конфедераций: в группе А лидируют сборные Португалии и Мексики

22.06.2017 - 22:15

Новости Беларуси. 21 июня поединки второго тура состоялись в группе А. Хозяева турнира из сборной России встречались в Москве с чемпионами Европы – португальцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой игре все решил один-единственный мяч, который записала себе в актив главная звезда турнира – Криштиану Роналду.

Футболист «Реала» головой замкнул навес партнера, поразив открытый угол российских ворот. В дальнейшем пиренейцы имели еще несколько неплохих шансов, но хозяев выручал их вратарь Акинфеев.

Чуть позже в Сочи мексиканцы спорили за очки с новозеландцами.

Делегаты Океании забили первыми – за три минуты до перерыва соперников огорчил Крис Вуд. Но во второй половине команда Мексики развернула ход матча на 180 градусов после точных ударов Рауля Хименеса и Орибе Перальты.

Таким образом, по истечении двух туров в группе А лидируют сборные Португалии и Мексики, имеющие по четыре очка. В спину им дышат россияне, у которых три пункта, а замыкают таблицу парни из Новой Зеландии, проигравшие обе свои баталии.

Кубок конфедераций: в группе А лидируют сборные Португалии и Мексики

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