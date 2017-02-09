Этап Кубка мира по шорт-треку стартует в Минске 10 февраля: участники проверили лед арены соревнований

Новости Беларуси. Заключительный этап Кубка мира по шорт-трэку стартует 10 февраля в Минске. Сегодня проходят последние приготовления, а участники проверяют лед «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Заключительный этап Кубка мира по шорт-трэку стартует 10 февраля в Минске. Сегодня проходят последние приготовления, а участники проверяют лед «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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