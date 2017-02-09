новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Этап Кубка мира по шорт-треку стартует в Минске 10 февраля: участники проверили лед арены соревнований

09.02.2017 - 20:34

Новости Беларуси. Заключительный этап Кубка мира по шорт-трэку стартует 10 февраля в Минске. Сегодня проходят последние приготовления, а участники проверяют лед «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этап Кубка мира по шорт-треку стартует в Минске 10 февраля: участники проверили лед арены соревнований

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии
Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии
Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников
Первые международные соревнования по сквошу собрали в Минске около 200 участников
Белорусская конькобежка Марина Зуева стала чемпионкой зимней Универсиады в Казахстане
Белорусская конькобежка Марина Зуева стала чемпионкой зимней Универсиады в Казахстане
Чемпионат Беларуси по бадминтону проходит в Минске
Чемпионат Беларуси по бадминтону проходит в Минске
В первый день XXVIII зимней Универсиады в Казахстане Артем Башлаков завоевал серебро во фристайле
В первый день XXVIII зимней Универсиады в Казахстане Артем Башлаков завоевал серебро во фристайле
Представители СК Беларуси приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Раубичах
Представители СК Беларуси приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Раубичах
Чемпионат Беларуси по прыжкам в воду
Чемпионат Беларуси по прыжкам в воду: 26 января определились первые обладатели наград
Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванью собрал в Минске представителей восьми стран
Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванью собрал в Минске представителей восьми стран
Все новости по теме Спортивные соревнования
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru