Кукуруза со сливочным маслом и специями: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

В качестве «ссобойки» я предлагаю брать ещё такой замечательный продукт, как кукурузу.

На самом деле, это – чудесный продукт для того, чтобы утолить голод.



Богат углеводами и, более того, это, вообще, вкус, знакомый с детства. Кто из нас не любит кукурузу? И почему-то мы не берём её с собой. Для того, чтобы она была вкуснее, я воспользуюсь таким приёмом: сливочное масло.

Смазываете готовую кукурузу, которая варилась столько, сколько ей положено.



Сладкие сорта варятся меньше, кормовые, как их называют, варятся дольше. Но последние я люблю гораздо больше. Это вкус моего советского детства.