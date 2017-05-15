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Кулинарное шоу «Большая удача» на СТВ. Выпуск 14.05: Александр Шнек и Кирилл Шимко

15.05.2017 - 12:25

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. А значит в эфире не просто кулинарное, но еще и интеллектуальное шоу «Большая удача», где победители игры «Удача в придачу!» сражаются за звание самого гостеприимного хозяина.

Правила нашей программы просты. Хозяин должен приготовить вкусный ужин из трех блюд, при этом уложиться в лимит в 150 белорусских рублей. А еще и удивить нашего звездного гостя развлечением.

По итогам первого сезона победителя будут выбирать именно телезрители – голосование проходит в социальных сетях.

Хозяин сегодняшнего вечера – Александр Шнек.

Кулинарное шоу «Большая удача» на СТВ. Выпуск 14.05: Александр Шнек и Кирилл Шимко
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