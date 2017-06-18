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Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 18.06: Марина Матусевич и группа «Da Vinci»

18.06.2017 - 22:15

Попробовать удачу на вкус мечтает каждый, но удается это далеко не каждому. Герои нашей сегодняшней программы оказались в числе 80 счастливчиков, который отправились в «Евроопт» за продуктами, а выиграли путевку в Турцию. Наша сегодняшняя героиня Марина Матусевич из Турции уже вернулась и готова встречать гостей.

По условиям игры «Большая удача». Она должна приготовить ужин из трех блюд, уложиться в 150 белорусских рублей и удивить своих гостей творческим сюрпризом. Кстати, она до последнего не будет знать, кто же придет к ней в гости.

Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 18.06: Марина Матусевич и группа «Da Vinci»

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