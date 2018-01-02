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Кулинарное шоу, «Караоке шоу», «Звезда эпохи» и «Новогодняя ночь». Показываем, как мы создавали праздник для телезрителей СТВ

02.01.2018 - 14:56

Какие программы создавали праздничную атмосферу на телеканале СТВ? Как снимали «Новогоднюю ночь с СТВ»? Узнаете, посмотрев видео.

Кулинарное шоу «Удача в придачу»
Фото. Кулинарное шоу «Удача в придачу»
Кулинарное шоу «Удача в придачу»
Фото. Кулинарное шоу «Удача в придачу»
Караоке шоу
Фото. Караоке шоу
Новогодняя ночь с СТВ
Фото. Новогодняя ночь с СТВ
Звезда эпохи
Фото. Звезда эпохи

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