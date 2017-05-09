новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Культура и образ жизни с душевным равновесием. Все тонкости чайной церемонии в Китае

09.05.2017 - 09:12

Культура Китая – одна из старейших культур в мире. И здесь огромное значение придают таким понятиям, как традиции и наследие. Даже ежедневный процесс – заварка чая – жителями Поднебесной воспринимается полноценным ритуалом.

Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:
Традиционная китайская чайная церемония имеет долгую историю и играет важную роль в китайской традиционной медицине и китайской кухне. Сначала чай использовали в виде лекарства, затем люди начали добавлять его в еду, а позже уже стали употреблять в виде напитка. Так постепенно складывалась традиционная китайская чайная культура.

В китайском языке слово «чай» имеет значение «самое мудрое из всех растений», а само действо звучит как «Гун Фу Ча» (высшее мастерство чаепития). Согласно китайским учениям, чай относится к «семи вещам, потреблять которые нужно ежедневно».

Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:
Чайную церемонию в Китае проводят как в повседневной жизни, так и во время официальных встреч. Организовывая домашнюю чайную церемонию, хозяин дома приветствует дорогих гостей, выражает свое уважение и благодарность. А на свадьбе чайная церемония имеет другое значение: невеста и жених подают чай своим родителям в знак своей благодарности за родительскую любовь и заботу.

Чайная церемония – это не только процесс приготовления и употребления чая. Важной является и атмосфера, царящая в чайной комнате, атрибутика, музыка и элементы декора. «Чай для души и для тела» – так, говорят мастера о чаепитии.

Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:
В моей семье чайная церемония – это семейная традиция. Мой папа очень любит чай и часто проводит для нас чайную церемонию, а его в свое время научил его отец. Мы передаем эти знания их поколения в поколение. Обычно дома семья собирается вместе, мы пьем чай и общаемся. Мой папа любит чай «улун», который полезен для зрения и профилактики рака, а мама – «пуэр», который помогает женщине быть красивой и здоровой, а также способствует похудению.

Для того, чтобы правильно провести чайную церемонию необходимо тщательно подготовиться. Все участники должны настроиться на определенный духовный лад, а атмосфера вокруг – услаждать взор и слух.

Горячей водой необходимо ополоснуть посуду и чаши. Отсыпав около 7 г чая, с заваркой дают познакомиться участникам церемонии. Подготовив посуду для чаепития, мастер доводит воду до 95 градусов (это состояние называется «шум ветра в соснах») и заливает чай. Первую воду с заварки сливают и заливают новую, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Дай Суцзюань, преподаватель китайской чайной церемонии класса Конфуция БГУФК:
Завариваем чай 15 секунд, чтобы листы закрутились. Сначала понюхайте чай, насладитесь его ароматом.

Валерия:
На чайной церемонии я была в первый раз. Я был очень впечатлена тем, поражена, как они ответственно, серьезно подходят к обычному делу, просто чаепитие. А какой заложен глубокий смысл и философия. Как красиво делаются эти жесты. Как правильно нужно заваривать чай, чтобы он был полезен.

Чаепитие по-китайски – это не просто эффектное представление. Это целая культура и образ жизни, где есть место спокойствию и душевному равновесию среди повседневной суеты.

Культура и образ жизни с душевным равновесием. Все тонкости чайной церемонии в Китае

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Бражников
Александр Бражников представит Беларусь на международном чайном чемпионате в Корее
Чайная церемония
Китайская и японская чайные церемонии: особенности и отличия
Первый национальный чемпионат по завариванию чая в Минске
Первый национальный чемпионат по завариванию чая прошел в Минске
Юлия Якубовская, чайный мастер
Можно ли заваривать чай кипятком и в какой посуде делать это правильно? Советы чайного мастера
Юлия Якубовская, Ольга Бурлакова, Александр Меженный
Чайный мастер Юлия Якубовская провела чайную церемонию для ведущих программы «УТРО» на СТВ
Все новости по теме Чайная церемония
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru